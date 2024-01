Stiri pe aceeasi tema

- Proprietarii dintr-o asociatie de proprietari din cartierul craiovean Brazda lui Novac spun ca reprezentantii proprietarilor, dar si angajatii de la asociatie incalca cele mai elementare reguli dupa care functioneaza o asociatie de proprietari. Unii dintre acestia sustin ca asociatia nu are statut,…

- Presedintele AUR, George Simion, a criticat, in cadrul unei conferinte de presa, informatiile aparute in spatiul public cu privire la negocierile purtate de tara noastra cu Ucraina pentru un acord bilateral privind garantii de securitate.„Se intampla lucruri grave. La Davos, reprezentantul Romaniei,…

- Presedintele AUR, George Simion , s-a lansat intr-o serie de critici dupa informatiile aparute in spatiul public cu privire la negocierile purtate la Davos de tara noastra cu Ucraina pentru un acord bilateral privind garantii de securitate. ”Se intampla lucruri grave. La Davos, reprezentantul Romaniei,…

- Tot mai multe blocuri din Craiova incep sa se desprinda din vechile asociații de proprietari, din “asociațiile mama”, deși legea in domeniu este mai restrictiva in acest sens. Totuși, proprietarii nemulțumiți au gasit o portița de a pleca din asociația din care fac parte. “Noi am avut posibilitatea…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a solicitat 4,2 miliarde de lei si a primit 1,7 miliarde din Fondul de rezerva al Guvernului, iar acesti bani vor fi alocati, in primul rand, pentru salariile angajatilor, restul urmand sa fie distribuiti in procente egale pentru domeniile de asistenta medicala,…

- Primele pe care reprezentantii proprietarilor si le dau nu par a fi de fiecare data un castig. Presedintele si comitetul executiv de la o asociatie de proprietari din Craiova au fost obligati de instanta de judecata sa returneze banii proprietarilor. In total, 15.965 de lei, prime incasate ilegal pe…

- Locatarii blocurilor care vor sa beneficieze de aceasta reducere trebuie sa respecte obligatoriu un regulament care a intrat in vigoare inca din anul 2021. Pana in prezent, o singura asociație de proprietari din Craiova a reușit sa repare fațadele a trei blocuri.

- Fondul de Tranziție Energetica (unde se strang banii din suprataxarea companiilor din energie) ii chinuie pe cei de la Ministerul Finanțelor. Pur și simplu, nu ințeleg de ce nu sunt bani destui acolo.