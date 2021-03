Proprietarii de hoteluri din nordul Greciei oferă turiștilor români rambursare parțială a costurilor cu testul RT-PCR Turiștii romani care cumpara o vacanța in nordul Greciei, zona preferata de cei care merg cu mașina, vor primi din partea hotelierilor o parte din banii platiți pentru realizarea testului RT-PCR. Mai mulți proprietari de hoteluri din zona, aflate in oferta de vacanța a Paralela 45, au stabilit sa acorde romanilor vouchere cu o valoare de 20 sau 30 de euro, care vor putea fi folosite pentru servicii extra. Oferta este valabila incepand cu luna mai, cand autoritațile elene au anunțat ca deschid sezonul, și numai pentru cei care nu s-au vaccinat. „Partenerii noștri din nordul Greciei vin in intampinarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

