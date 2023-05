Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a spus marti ca Moscova nu vede ”practic niciun rezultat” de pe urma acordului cu Natiunile Unite destinat sa ajute exporturile de cereale si ingrasaminte ale Rusiei – conditie pentru ca Moscova sa accepte transporturile de cereale ucrainene pe Marea Neagra –…

- Fostul presedinte american Bill Clinton a declarat, intr-un interviu RTE, ca regreta rolul pe care l-a avut in convingerea Ucrainei de a renunta la armele nucleare in 1994. „Simt o miza personala, pentru ca i-am facut (pe ucraineni) sa accepte sa renunte la armele nucleare. Si ei cred ca Rusia nu ar…

- Rusia dispune de arme moderne, unice, capabile sa distruga orice inamic, inclusiv Statele Unite ale Americii, a declarat secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Nikolai Patrusev, intr-un interviu acordat oficiosului Rossiiskaia Gazeta, citat luni de agentia de stat rusa TASS. „Rusia este rabdatoare…

- ”Am descoperit sa dependentele, care erau elemente constitutive ale pacii, sunt totodata arme care se pot intoarce impotriva noastra”, a avertizat sambata Josep Borrell, subliniind asupra ”dependentei excesive a UE de gazele naturale rusesti”. Aceasta dependenta a fost relevata de invazia rusa a Ucrainei,…

- Vizita președintelui chinez in Rusia, care va avea loc in perioada 20-22 martie, a fost confirmata de Kremlin și de Ministerul de externe de la Beijing, relateaza The Guardian și CNN . „La invitația președintelui Vladimir Putin al Federației Ruse, președintele Xi Jinping va efectua o vizita de stat…

- Ministerul Apararii din Rusia susține ca avioanele de lupta rusești nu au lovit drona americana Reaper in spațiul aerian de deasupra Marii Negre și ca aeronava americana s-a prabușit singura. Declarația vine dupa ce comandamentul forțelor americane din Europa a acuzat piloții ruși de „comportament nesabuit”,…

- Rusia a cerut Republicii Moldova sa puna capat "retoricii confruntationale antiruse", dupa adoptarea de catre Parlamentul de la Chisinau a unei declaratii care denunta operatiunea rusa din Ucraina, relateaza AFP.