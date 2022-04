Stiri pe aceeasi tema

- La inceputul acestui an s-a aflat in dezbatere publica un proiect de hotarare a Consiliului Local Campina privind creșterea tarifului de calatorie pe traseele interne de transport public de la 3,5 lei la 5 lei, la solicitarea operatorului de transport public local, societatea Eliro.

- Proiectul bugetului local al Timișoarei a trecut toate etapele legale și acum mai are de trecut un singur pas: votul Consiliului Local. In concluzie, marți va avea loc o noua ședința de plen extraordinara, probabil interesanta. Consiliul Local Timișoara se va intruni in ședința extraordinara, in data…

- Curtea Constituționala a respins, ca fiind inadmisibila, sesizarea depusa de deputații PSRM prin care au solicitat interpretarea normelor constituționale privind deciziile autoritaților publice cu privire la aplicarea retroactiva a tarifelor majorate.

- Comisia de Munca din Senat a respins, miercuri, 2 februarie, un proiect de lege care prevedea eliminarea pensiilor speciale ale aleșilor locali. Inițiativa legislativa a primit raport de respingere și urmeaza sa mearga la vot in plen. Senatul este forul d

- Comisia de Munca din Senat a respins miercuri, 2 februarie, initiativa USR privind eliminarea pensiilor speciale ale alesilor locali. Singurii care a votat „pentru” au fost inițiatorii proiectului. Raportul de respingere a propunerii legislative pentru abrogarea art. 210 din OUG 57/2019 privind Codul…

- Comisia de Munca din Senat a respins, miercuri, initiativa USR de eliminare a pensiilor speciale ale alesilor locali. Senatorii USR au fost singurii care au votat in favoarea eliminarii pensiilor speciale ale alesilor locali, in timp ce senatorii PSD, UDMR si AUR au votat impotriva,

- Majorarea tarifelor pentru incalzire, votata in Consiliul Local Timisoara la finalul lunii decembrie, va fi modificata si supusa din nou aprobarii consilierilor locali, deoarece administratia locala a gresit atunci calcularea TVA. Un proiect in acest sens va fi supus votului Consiliului Local in…

- Asociația Patronala a Profesioniștilor din Transporturi ”Transportatorul” acuza ministerul de aprobarea ilegala a tarifului pentru calatoriu. Totodata ei susțin ca mesajul lor nu a fost ințeles anunțat de transportatori „Nu cerem majorare de tarif, ci un calcul real și masuri urgente de transport”,…