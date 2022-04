Proiectul de externalizare a SE Craiova 2 e gata

Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii au respins solicitarea lui Cristin Zamosteanu care voia sa anuleze avizul negativ primit de la Directia pentru Cultura. Turnul urma sa aiba 155 de metri, dar i s-a aprobat o cladire cu parter, de 2,6 metri. Pentru ca acest zgarie-nori urma sa se ridice in zona centrului istoric, chiar in…

- Oamenii de știința britanici au intreprins o uriașa „sapatura arheologica” a cancerului in Marea Britanie, analizand intreaga compoziție genetica – sau secvența genomului complet – a tumorilor de la aproximativ 12.000 de pacienți, scrie BBC. Echipa afirma ca aceasta cantitate fara precedent de date…

- Marcel Ciolacu si Sorin Grindeanu, in vizita la Constanta.Marti, 19 aprilie, pe Aeroportul Kogalniceanu va fi prezent Ministrul Transporturilor si Presedintele Camerei Deputatilor a Romaniei .Se vor semna contracte de finantare cu fonduri europene:I. Proiectul ldquo;Sistem supraveghere video control…

- Proiectul de lege care prevede majorarea limitei de viteza pentru drumurile expres la 120 de kilometri pe ora a fost votat, miercuri, in Camera Deputaților. Proiectul va fi trimis la promulgare și apoi va intra in vigoare, dupa publicarea in Monitorul Oficial. Limita de viteza pe drumurile expres era…

- S-a scris istorie pentru achizițiile publice din Romania – a anunțat deputatul Bogdan Ivan Gruia. Acesta s-a referit la legea achizițiilor publice care aduce un important caștig companiilor locale din Romania. Deputatul Bogdan Ivan a susținut ieri, in Plenul Camerei Deputaților, proiectul de lege inițiat…

- Dupa ani de certuri și scandaluri interminabile in administrația publica locala Girov, acum este liniște. Autorul de facto al acestei stari este primarul Vasile Ciubotaru, care a reușit sa adune langa un grup de localnici dornici de a ajuta comuna și de a o ancora serios in dezvoltarea economica și…

- Complexul Energetic Oltenia (CEO) a facut publice obiectivele economice din acest an. Sunt indicatorii producției de carbune și de energie electrica. Este vorba de o producție de lignit de 16 milioane de tone și o producție de energie electrica de 10 terawați. Aceștia sunt indicatorii prevazuți și realizați…

- Complexul Energetic Oltenia (CEO) a aprobat bugetul pentru repararea strazilor din Craiova, in cazul apariției unor avarii la rețeaua de termoficare. Bugetul aprobat este de 98.400 de lei pentru efectuarea de reparații de strazi dupa intervenții la rețea. Compania care va obține contractul, care va…