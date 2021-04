Proiectul de Buget al Sectorului 1 pe 2021 propus de Clotilde Armand a fost respins de Consiliul Local

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de buget al Sectorului 1 pe anul 2021, propus de primarul Clotilde Armand, a fost respins in sedinta Consiliului Local de luni. Proiectul de hotarare nu a primit suficiente voturi pentru a fi adoptat, inregistrandu-se 11 voturi \"pentru\", 6 abtineri si 9 voturi \"impotriva\".Consilierul local…

- Proiectul de buget al Sectorului 1 pe anul 2021, propus de primarul Clotilde Armand, a fost respins in sedinta Consiliului Local de luni. Proiectul de hotarare nu a primit suficiente voturi pentru a fi adoptat, inregistrandu-se 11 voturi 'pentru', 6 abtineri si 9 voturi 'impotriva'. Consilierul…

- Consiliul Local Sector 1 a respins, in sedinta de marti, un proiect de hotarare privind reducerea temporara a frecventei cu care sunt salubrizate strazile, pana la data de 31 decembrie 2021. De asemenea, a fost respins un proiect care viza exercitarea dreptului de control al Consiliului Local…

- Consiliul Local al Sectorului 6 a adoptat, in sedinta de joi, un proiect de hotarare privind majorarea impozitului aferent cladirilor si terenurilor neingrijite cu pana la 500%, anunța AGERPRES. Proiectul a fost adoptat cu 16 voturi pentru, 7 abtineri, 2 voturi impotriva. Hotararea…

- Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, se plange ca nu poate lua deciziile pe care si le doreste in mod rapid, din cauza legii. Referindu-se la problemele lasate in urma de PSD, Armand a mentionat si faptul ca e nevoie de voturi (in Consiliul Local, n.r.) pentru orice investitie. "N-au finantat, au…

- Un proiect privind un nou sistem de burse pentru elevi, care pastreaza aceleasi sume de bani, dar le repartizeaza mai corect, se regaseste pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local. Anunțul a fost facut joi, pe Facebook, de primarul Sectorului 1, Clotilde Armand. “Noi vom da bursa maxima celor mai…