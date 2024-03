Stiri pe aceeasi tema

- Fostul consilier local Dan Podaru, care recent și-a anunțat candidatura pentru funcția de primar al sectorului 1, a depus o sesizare la Direcția Naționala Anticorupție (DNA), prin care denunța ilegalitați comise de administrația condusa de Clotilde Armand, prin care au fost oferite gratuit spațiile…

- Robert Negoița, primarul Sectorului 3, a depus, vineri, la Parchetul General o plangere penala impotriva lui Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, pentru abuz in serviciu cu consecințe deosebit de grave și instigare la abuz in serviciu. „Astazi, nimeni nu are nevoie de scandal, nu-mi doresc așa…

- Clotilde Armand a trimis muncitorii de la ADP Sector 1 sa taie gardul ridicat de Dana Budeanu de la intrarea pe strada unde locuiește. Edilul spune ca vedeta nu a ținut cont de amenda de o mie de lei pe care a primit-o și nu a demolat construcția ilegala.„Sunt persoane care cred ca daca au influența…

- Adrian Vigheciu, consilier general și fost city manager al Sectorului 6, este unul dintre cei mai vocali lideri PSD București ai noului val. In repetate randuri, Vigheciu a criticat in termeni duri actuala administrație locala a Capitalei și pe Nicușor Dan pentru modul in care gestioneaza problemele…

- Arhiepiscopia Bucurestilor o acuza pe Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, ca folosește subiectul sprijinirii Catedralei Naționale „in scop electoral”, dupa ce edilul a anunțat ca inchide primaria din cauza consilierilor PNL-PSD, „care au dat banii la Catedrala Neamului”.„In urma apariției in presa…

- Primarul Clotilde Armand a anuntat, luni, ca a depus plangere penala pe numele consilierilor locali PSD - PNL, pe motiv ca au sistat continuitatea serviciilor publice, "prin deturnarea a zeci de milioane lei" pentru reconstructia si dezvoltarea Sectorului 1 catre "interesele de partid". "In timp…

- Dan Podaru, fost consilier local Sectorul 1: Clotilde Armand ar fi dat gratis spații in centrul Capitalei; Primaria, amendata pentru ele Administrația condusa de Clotilde Armand i-a oferit gratuit unui organizator de evenimente dreptul de a utiliza spații deținute de Primaria Sectorului 1 in centrul…

- „Patronii teraselor Kayo, It Cucina, Nuba, HiroBay, Taverna Racilor, Stadio și Il Locale au ridicat construcții fara autorizație pe malul lacului Herastrau. La solicitarea noastra, Poliția Locala a Municipiului București, singura instituție care are competența sa faca astfel de verificari in zonele…