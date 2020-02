Proiectul autostrăzii Sibiu-Piteşti, amânat de Comisia Europeană la cererea României. "Problema gândacului este pe cale de dispariţie" Bolos a dat detalii despre ce se intampla cu proiectul autostrazii Sibiu-Pitesti, dupa audierile din comisiile reunite de specialitate din Parlament. "In momentul de fata, pentru Autostrada Sibiu-Pitesti, am cerut amanarea cu o luna a evaluarii proiectului. Se pare ca problema gandacului este pe cale de disparitie, in sensul ca am reusit sa lamurim problemele la nivel tehnic, din punct de vedere al problemelor ridicate de Comisia Europeana. Sper ca sa va pot da vestea finala in curand, ca problema este eliminata. Ne-au fost solicitate o serie precizari in cadrul planurilor de management… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

