- “Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in sedinta de astazi, 9 februarie 2022, a hotarat urmatoarele: majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,5% pe an, de la 2% pe an, incepand cu data de 10 februarie 2022; majorarea ratei dobanzii pentru facilitatea…

