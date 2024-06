Prețuri pe litoral: Cât costă un pahar de bere la mare în 2024 Explozia prețurilor pe litoralPe litoralul romanesc, prețul unui pahar de bere a crescut semnificativ in 2024. Turiștii trebuie sa plateasca intre 11 și 16 lei pentru un pahar de bere la draft, in funcție de tipul ales. Aceasta majorare reflecta o creștere de 10-15% fața de prețurile din anul precedent.Aceasta creștere a prețurilor a starnit ingrijorare in randul turiștilor, care resimt direct impactul asupra bugetelor lor de vacanța. Mulți se intreaba daca aceste tendințe vor continua și cum vor influența turismul pe litoralul romanesc pe termen lung.In ciuda creșterii prețurilor, numarul rezervarilor… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

