Înălțarea Domnului, unul din marile praznice împărătești ale bisericii Inalțarea Domnului, praznuita de creștinii ortodocși la 40 de zile dupa Inviere, in joia din saptamana a șasea dupa Sfintele Paști, este sarbatorita in acest an in 13 iunie. Spre deosebire de Inviere, care a avut loc in taina, Inalțarea la cer, de pe Muntele Maslinilor, s-a petrecut in prezența apostolilor, dupa ce Iisus se […] Articolul Inalțarea Domnului, unul din marile praznice imparatești ale bisericii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

