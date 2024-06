Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o noua alerta COD GALBEN de vijelii pentru mai multe județe din țara, inclusiv Bistrița-Nasaud, valabila in perioada 12 iunie, ora 14.00 – 13 iunie, ora 06.00. Potrivit meteorologilor, in intervalul menționat, in Oltenia, sudul și estul Transilvaniei, sudul…

- O femeie cautata de catre autoritațile din Italia a fost depistata de catre jandarmi cu ajutorul aplicației eDAC la Judecatoria Beclean, informeaza Inspectoratul de Jandarmi Județean Bistrița-Nasaud. „O femeie s-a prezentat in cursul acestei zile la Judecatoria Beclean in vederea depunerii unor documente.Jandarmul…

- Un barbat din Budacu de Sus a ajuns luni la spital, in urma unui accident rutier petrecut pe DJ 173, in localitate. Autoturismul pe care acesta il conducea a ieșit in afara parții carosabile și s-a izbit de un copac. Echipajul de terapie intensiva mobila SMURD și un echipaj de descarcerare au intervenit…

- Doi tineri au ajuns miercuri dimineața la spital, dupa ce autoturismul in care se aflau a fost implicat intr-un accident rutier petrecut pe DN 17, la Valea Strajii. La locul accidentului au intervenit un echipaj de prim ajutor SMURD și un echipaj de descarcerare de la Stația de Pompieri Prundu Bargaului,…

- O tanara din Cluj-Napoca este cercetata de polițiștii bistrițeni, dupa ce ar fi inșelat o femeie din Posmuș, careia i-a trimis haine uzate in locul unui telefon, pe care l-a comandat online și pentru care a platit prețul solicitat. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, in urma investigațiilor efectuate intr-un…

- Polițiștii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase impreuna cu polițiști din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale au organizat, miercuri seara, o acțiune de prindere in flagrant a unei persoane despre care aveau indicii ca desfașoara o acțiune de braconaj cinegetic. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud,…

- Jandarmii bistrițeni au gasit asupra unui barbat de 25 de ani, 40 de plicuri in care se aflau substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive, transmite IJJ Bistrița-Nasaud. Aflați intr-o acțiune de patrulare, jandarmii din cadrul Detașamentului 1 Mobil Bistrița au observat in cursul nopții de joi…

- Fostul fotbalist Calin Lucian Farcaș face transferul de la AUR la PNL. Dupa ce a perindat puțin timp prin AUR, Catalin Farcaș surprinde cu noua sa acțiune, s-a mutat la PNL. Farcaș va candida pentru funcția de primar la Lechința. Lupta pentru funcție va fi una inverșunata impotriva actualului primar…