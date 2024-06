Stiri pe aceeasi tema

- Numaratoarea și centralizarea voturilor de la Sectorul 1 s-a incheiat. Dupa trei zile de scandal, blocaj și tensiuni uriașe, George Tuța, candidatul PSD-PNL a caștigat primaria cu doar aproximativ 500 de voturi in fața actualului edil, Clotilde Armand, potrivit datelor centralizate de Biroul Electoral.…

- Nicusor Dan s-a clasat pe primul loc la alegerile pentru functia de primar general al Capitalei, cu 47,56% din voturi, urmat de Gabriela Firea – 22,18%, potrivit rezultatelor partiale prezentate marti dimineata de Autoritatea Electorala Permanenta. Conform datelor centralizate din 1.215 de sectii de…

- Tensiunea a crescut dupa ce numararea voturilor la Sectorul 1 a fost suspendata din cauza oboselii echipei de numarare, care a lucrat continuu timp de 30 de ore. In acest moment, rezultatele arata o batalie stransa intre George Tuța (PNL), care conduce cu 36,29%, și Clotilde Armand (USR), care are 35,87%…

- George Tuța, rivalul lui Clotilde Armand a declarat la Realitatea PLUS ca a primit o fotografie cu mai mulți saci cu documente tocate, fotografie care va fi analizata atent și verificata.„Am primit o poza de la cineva, in care erau saci documente tocate, nu știu despre ce e vorba dar e iar legat de…

- PNL caștiga primaria Sectorului 1. PNL revendica victoria lui George Tuța la Sectorul 1. Reprezentanții PNL au transmis intr-o postare pe Facebook, facuta luni dimineața, ca George Tuța este noul primar al Sectorului 1. „Dupa numararea a 98,7% din totalul secțiilor de vot din sector, George Tuța este…

- "Numaratoarea paralela arata 475 de voturi in plus pentru George Tuța. Au mai ramas doua secții unde reprezentanții USR tergiverseaza numaratoarea voturilor, la 10 ore de la inchiderea secțiilor de vot. La secția 27, am solicitat intervenția poliției naționale pentru a aplica legea. In prezent, se fac…

- Direcția Generala Anticorupție (DGA) din MAI face percheziții, marți dimineața, la sediul Poliției Locale din Sectorul 1 al Capitalei.Potrivit surselor Realitatea PLUS, sunt vizați trei polițiști.Verificarile se efectueaza in acest moment, ofițerii DGA adunand probe pentru probarea infracțiunilor in…

- Clotilde Armand, primarul Sectorului 1 din București, anunța ca a caștigat un proces de calomnie cu un site de știri. Aceasta a obținut 10.000 de lei daune morale.„Am caștigat un nou proces cu unul dintre site-urile care au propagat repetat calomnii despre mine.