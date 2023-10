Stiri pe aceeasi tema

- Thomas Neubert, preparatorul fizic de la FCSB, și-a deschis in București un centru de pregatire pentru imbunatațirea abilitaților sportive ale tinerilor, dar și ale sportivilor profesioniști. Prezenți la inaugurare au fost Mihai Stoica, Elias Charalambous și Andrea Compagno. Razvan Oaida, fost jucator…

- ”Toate aceste mari investitii pe care le gestionam la Ministerul Transporturilor sunt din fonduri europene. Nu exista nici macar una care sa aiba alte surse de finantare, decat fondurile europene si sigur, cofinantarea care vine de la bugetul de stat (…) Ca ministru al transporturilor, pot sa va spun…

- Astazi, la Braila, a avut loc inaugurarea celui de-al șaselea centru medical privat Neolife din Romania, amplasat in curtea Spitalului Județean Braila. Cu o experiența in domeniul rediologiei oncologice și a medicinei nucleare de peste 30 de ani in Turcia, NeoLife Medical Center, membra a Grupului Internațional…

- Orasul din Romania, unde detinutii vor folosi realitatea virtuala pentru a se reintegra in societatePersoanele condamnate penal vor folosi realitatea virtuala sa se reintegreze pe piața muncii, dupa eliberarea din penitenciar. Iata primul oras din Romania care va implementa acest proiect, in premiera…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, intrebat despre lipsa unui centru de mari arsi in Romania, ca se fac progrese, insa „mai este mult de lucru” și suntem „departe de ceea ce s-a promis”.

- In cei 8 ani de la Colectiv, autoritațile din Romania nu au reușit sa construiasca nici macar un centru pentru marii arși. Astfel victimele cu arsuri critice sunt de multe ori tratate in condiții nepotrivite, riscand infecții.Alexandra Furnea, supraviețuitoare a tragediei de la Colectiv face apel la…

- Reprezentantul Sindicatului Solidaritatea a precizat in emisiunea Proiect de tara: Romania, de la Prima News ca ”personalul din ANAF s-a redus in ultimii 10 -15 ani undeva cu 30%, pe cale naturala”. ”Unde eram la peste 25.000 – 28.000 de oameni, acum suntem 18.000. Sigur, ce este extrem de adevarat,…

- Romania este pe harta europeana a screeningului neonatal pentru atrofia musculara spinala (AMS), prin intermediul unui proiect -pilot realizat la nivelul a opt maternitați publice și private. Centrul Național Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii (CNCRNC) “Dr. Nicolae Robanescu” a derulat, incepand…