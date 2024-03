Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finanțelor propune o noua schema de ajutor de stat de 2,25 miliarde de lei care prevede finanțarea nerambursabila pentru investitii cu impact major in economia romaneasca, menita sa stimuleze investițiile in regiunile mai puțin dezvoltate.

- Daniel David, rectorul reales al UBB Cluj, susține ca educația nu trebuie sa se adapteze „modelului chinezesc”, in care companiile, care vor sa-și optimizeze profitul, cer tineri nu foarte bine pregatiți, cu specializari limitate.

- ”Ministerul Finantelor are rolul sa ofere alternative: sa vina cu propuneri care sa sustina inovarea, investitiile si cresterea economica. O misiune in care mizam pe dialogul social ca element central. Am avut astazi un schimb de idei si perspective foarte util cu membrii Consiliului Patronatelor Bancare,…

- Persoanele casatorite care au firme vor afla ce trebuie sa faca in partea a doua lunii februarie. O reprezentanta din cadrul Ministerului Finanțelor, Georgeta Toma (șef serviciu la Direcția de legislație fiscala), a spus ca instituția a primit de la contribuabili foarte multe intrebari pe tema intreprinderilor…

- Problema intreprinderilor legate, respectiv și a persoanelor casatorite, are nevoie de clarificari de la Ministerul Finanțelor, iar Camera Consultanților Fiscali (CCF) a trimis o scrisoare catre instituție in care i-a prezentat cateva situații care au nevoie de lamuriri in privința interpretarii legislației…

- Exista mai multe motive pentru care oamenii devin mai saraci, deși caștiga aceleași salarii de ani de zile. Motivele multiple sunt detaliate de experți financiari citați de Nasdaq . „Ar putea fi surprinzator ca chiar și oamenii cu adevarat responsabili pot avea probleme cu banii fara sa-și dea seama…

- Creșteri de pensii, majorari de salarii bugetari, dar și introduceri de noi taxe au loc incepand cu anul 2024.Pensiile cresc cu 13,8%Pensiile se majoreaza cu 13,8% incepand cu 1 ianuarie, adica echivalentul inflației de anul trecut.Astfel, la o pensie medie de 2.010 lei pe luna, conform Ministerului…

- Vești proaste pentru salariile personalului din justiție: acești angajați nu vor beneficia de majorarea cu 5% in 2024Personalul din sistemul de justitie care a beneficiat in cursul anului 2023 de majorarea salariilor de baza/indemnizatiilor de incadrare prin acte administrative emise de ordonatorii…