PROIECT. Ministerul Muncii propune salariu minim de 3.000 de lei

Ministerul Muncii a suspus dezbaterii publice Hotararea pentru stabilirea salariului minim. Astfel, se propune un salariu de 3.000 de lei, reprezentand o majorare de 17,6 %. Peste 2,1 milioane de salariati ar urma sa beneficieze de aceasta crestere. Impactul bugetar estimat pentru anul viitor este de 156,8 mii lei. Ministerul Muncii a pus in dezbatere publicam proiectul HG pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata. ”In prezent, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata este stabilit la 2.550 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 167,333…