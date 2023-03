Proiect MApN. Vizat sistemul unitar de pensii publice MApN vrea reducerea stagiului de cotizare la sistemul public de pensii realizat in condiții deosebite sau in condiții speciale, prin acordarea de perioade suplimentare la calculul vechimii in munca, in vederea pensionarii, pentru personalului civil care iși desfașoara activitatea in institutiile de aparare, ordine publica si securitate nationala. „Ministerul Apararii Naționale supune consultarii publice un […] The post Proiect MApN. Vizat sistemul unitar de pensii publice appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

