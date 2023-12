Stiri pe aceeasi tema

- Un document semnat de ministrul Agriculturii, Florin Ionuț Barbu, dezvaluie ca actualul Guvern dorește sa reia lucrarile la Canalul de irigații Siret-Baragan. Lucrarile pentru Canalul de irigații Siret – Baragan au demarat in anul 1987 cu tronsonul 1, in lungime de 50 km, in județul Vrancea. Tronsonul…

- Ministerul Energiei, condus de liberalul Sebastian Burduja, aloca fonduri pentru producatorii agricoli și companiile din industria alimentara care vor sa produca electricitate din surse regenerabile, pentru consum propriu. Cei interesați sa acceseze banii din aceasta schema de ajutor de stat pot depune…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Florin Barbu a anunțat un program de 400 de milioane de euro pentru infrastructura secundara de irigatii, care va fi lansat de Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare”, scrie News.ro. Acesta a a vizitat, marti, Amenajarea Galatui-Calarasi care este parte…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Florin Barbu a vizitat, marti, Amenajarea Galatui-Calarasi care este parte a amplului program de reabilitare a infrastructurii de irigatii din Romania si anume „Romania Irigabila”. Ministrul social-democrat a adaugat ca este vorba despre „apa pe canalele…

- „Din judetul Calarasi, de la Amenajarea Galatui-Calarasi, parte a amplului nostru program de reabilitare a infrastructurii de irigatii din Romania, vorbim despre Romania Irigabila!”, a scris Florin Barbu, marti pe Facebook. Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a mai spus ca „apa pe canalele…

- Ministrul Florin Barbu a avut o intalnire cu reprezentantii societatii, urmata de o vizita in fabrica pentru a asista la procesul de fabricare a zaharului si pentru a discuta cu personalul si reprezentantii Sindicatului Liber al Salariatilor S.C. «Zaharul» SA Ludus. De asemenea, ministrul a discutat…

- Premierul Marcel Ciolacu s-a intalnit, astazi, cu președintele sindicatului Muntele, Darius Campean, pentru a discuta despre inființarea noii societați care va administra minele din Valea Jiului. Intalnirea a fost organizata de Consiliul Județean (CJ) Hunedoara. Deși Prefectura Hunedoara (foto stg.)…

- Programul Național de Reabilitare a Infrastructurii de Irigații și Desecare din Romania inițiat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) se intinde pana in 2027. MADR a anunțat progresele notabile, investițiile in curs de execuție, dar și ceea ce mai este de facut in viitor. In condițiile…