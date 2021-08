Proiect inedit pentru salvarea castelelor din Franţa Multe castele din Franta sunt de vanzare. Costurile de intretinere sunt enorme, iar criza sanitara si lipsa vizitatorilor i-au facut pe unii proprietari sa vanda. O platforma a reunit toate castelele de vanzare pentru care s-au gasit doritori din intreaga lume. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

