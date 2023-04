Stiri pe aceeasi tema

- Actualul premier al Libanului, Najib Mikati, construiește doua parcuri logistice la Constanța, acestea fiind primele afaceri in Romania ale celui mai bogat libanez. Najib Mikati, cel mai bogat libanez O companie de imobiliare deținuta de Najib Mikati va investi in doua parcuri logistice la Constanța,…

- La data de 26 martie a.c., politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta ndash; Sectia 2 Politie au desfasurat o actiune pentru prevenirea si combaterea faptelor comise cu violenta, in cartierele Tomis Nord, Tomis 3, Palazu Mare, precum si in zonele Brotacei, Ciresica si pe bulevardul Aurel Vlaicu.Potrivit…

- Marile aeroporturi din Romania precum și infrastructura critica aeriana din țara noastra au in derulare investiții de aproape un miliard de euro, releva o analiza difuzata de casa de avocatura ONV LAW. Principalele aeroporturi din Romania deruleaza proiecte majore de investiții, in valoare de peste…

- Acțiunile cu efective sporite la finalul saptamanii au fost permanentizate in ultima perioada la nivelul Poliției Municipiului Suceava, fiind organizate activitați pentru prevenirea violenței stradale, siguranța in cluburi, baruri și discoteci, dar și pentru creșterea gradului de siguranța rutiera –…

- Compania romaneasca Air Connect va incepe sa opereze zboruri din Suceava catre București (Otopeni) și Constanța. Anunțul a fost facut de vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Niculai Barba, acesta precizand ca Air Connect va opera zboruri directe catre cele doua desinații. Niculai Barba a ...

- Victor Pițurca și fiica sa, Claudia, au fost citați de procurorii DIICOT Craiova pentru a da explicații intr-un dosar de constituire a unui grup infracțional organizat și deturnarea licitațiilor publice. Implicat este și Cristi-Șpak Boldici, finul lui Victor Pițurca. Cum a ajuns la Craio ...

- Localitate-suburbie a Kievului, Bucea a devenit un mormant unde s-au ascuns crimele in masa asupra locuitorilor neinarmați. La un an de razboi, Anatolii Fedoruk, primarul orașului Bucea, vorbește pentru publicul Libertatea, recunoscandu-și propriile iluzii: „Imi amintesc ce gand am avut in prima zi.…