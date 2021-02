Proiect grandios pentru Salina Turda: 27 de milioane de euro vor fi investite pentru modernizarea Minei Iosif

Stiri pe aceeasi tema

- Modernizarea minei Iosif sau Sala Ecourilor cum este ea cunoscuta și redarea spre circuitul turistic va costa aproximativ 27 milioane de euro. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Vlad Voiculescu, ministrul Sanatații, a anunțat, luni, la Antena 3 ca am putea scapa de pandemia de coronavirus in urmatoarele luni daca populația s-ar vaccina.„Cred ca noi trebuie sa respectam viața și sanatatea, dincolo de orice. Și a fost greu pana acum și cred ca o sa mai fie greu, dar impreuna…

- Producatorul american de medicamente Moderna a anuntat luni ca ministerul sanatatii din Israel a autorizat vaccinul sau anti-COVID. In felul acesta a devenit a treia tara care autorizeaza folosirea acestui vaccin dupa SUA si Canada, transmite astazi Reuters. Israelul a inceput sa isi vaccineze populatia…

- Aleșii locali au aprobat in ședința de ieri contractul de grant, in valoare de 3,3 milioane Euro, acordat de Uniunea Europeana, pentru implementarea proiectului ,,MOVE IT like Lublin" - a Chisinau public transport sustainable development initiative". Acesta este orientat pe dezvoltarea urbana integrata…

- Autoritațile europene pregatesc un plan de masuri prin care sa ajute industria auto sa accelereze tranziția catre electrificare și promovarea masiva a vehiculelor fara emisii sau cu emisii reduse de CO2. Un document oficial citat de Bloomberg arata ca Uniunea Europeana iși dorește ca 30 de milioane…

- Autoritatile clujene au anuntat ca pentru realizarea investitiei care sa lege cele trei obiective turistice (Salina Turda, Cheile Turzii si Cheile Turenilor) a fost deja semnat un acorde asociere intre CJ Cluj si Primaria Turda.

- Șapte instituții aflate in subordinea Consiliului Județean Bihor pierd 70% din angajați. Autoritațile economisesc astfel 1,2 milioane de euro pe an. Cea de-a doua etapa a reorganizarii Consiliului Județean Bihor este justificata de necesitatea resurselor pentru dezvoltarea județului, dar și de faptul…

- Ziarul Unirea Franța, prima țara din UE care depașește 2 milioane de imbolnaviri cu COVID-19 Franța a devenit prima țara din Uniunea Europeana care a depașit pragul de doua milioane de infectari cu coronavirus, conform CNN care citeaza datele Universitații Johns Hopkins și autoritațile sanitare franceze.…