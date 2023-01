Stiri pe aceeasi tema

Universitatea Politehnica din Bucuresti va coordona implementarea unui proiect in valoare de aproximativ 3.800.000 euro privind crearea unui centru de competenta in domeniul adaptarii la schimbarile climatice, finantarea urmand sa fie asigurata prin Planul National de Redresare si Rezilienta.

In Piața Victoriei din Timișoara a fost marcata ieri ziua cand orașul a fost declarat primul liber de comunism din Romania. Respectand tradiția ultimilor ani, un grup de revoluționari au urcat in balconul Operei pentru a rememora evenimentele de atunci, anunța Rador.

Parlamentarul REPER Catalin Tenita afirma marti ca Guvernul Republicii Populare Chineze (RPC), ambasada RPC la Bucuresti si ministrul de interne Lucian Bode datoreaza explicatii pentru acuzele grave privind existenta pe teritoriul Romaniei a unor sectii clandestine de politie politica, girate de…

Primul exercițiu din Romania de cautare-salvare și de supraviețuire in caz de pana majora de curent are loc in acest final de saptamana la Mediaș. Cu ocazia Zilelor prevenirii dezastrelor, populația poate afla cum trebuie sa acționeze in diferite situații neprevazute, anunța Rador.

Compania SA Energocom, deținuta de statul moldovean, a achizitionat electricitate, in premiera, de pe OPCOM, adica operatorul pieței de energie electrica din Romania, a scris ministrul infrastructurii și dezvoltarii regionale din Republica Moldova, Andrei Spinu, intr-o postare pe Facebook, relateaza…

Mitropolitul Pantelimon de Veria si-a manifestat dorinta de a vizita din nou Romania. Ierarhul grec a spus ca va aduce mana dreapta a Sfantului Dimitrie, Izvoratorul de Mir.

Orchestra Nationala de Jazz a Frantei, aflata intr-un tuneu national in Romania, dupa o absenta de aproape 30 de ani, va sustine, la 1 noiembrie, un concert extraordinar la Palatul Bragadiru din Bucuresti, informeaza News.ro.

Ministrul Sportului, Eduard Novak, a prezentat, miercuri, intr-o conferinta de presa, Strategia Nationala pentru sport, care intra in dezbatere publica, potrivit news.ro.