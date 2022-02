Proiect Erasmus+ Cibo in circolo: un nuovo paradigma: Don’t waste food: the teenovators”

Stiri pe aceeasi tema

- „Ne bucura foarte mult sa vedem cum licee din orașul nostru ne calca pragul impreuna cu elevi și profesori empatici. De data asta Colegiul Național Vasile Alecsandri și Colegiul N.V. Karpen și-au dat intalnire la Centrul de Transfuzie Sanguina Bacau pentru a pune umarul la salvarea pacienților care…

- In contextul proiectului Erasmus+ 2020-1-TR01-KA229-093716_4 intitulat „Peace in Class, Peace in School”, Colegiul Național „Grigore Moisil”Onești a gazduit in perioada 31 Ianuarie – 4 Februarie 2022, prima mobilitate transnaționala la care au participat profesori de la școlile partenere din Turcia…

- ”Thinking Outside the Box” – o abordare moderna a științelor, in saptamana 14 – 21 ianuarie 2022, la Școala Gimnaziala Nr. 1 Branești La Școala Gimnaziala Nr. 1 Branești s-a derulat, saptamana trecuta, o noua etapa a proiectului Erasmus+ ”Taking a Learning Journey on the STEAM Train” (nr. ref. 2019-1-UK01-KA229-061773_2),…

- Alte 3255 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 327 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 52 sint asociate cu contact in afara țarii: 23-India, 7-Romania, 6-Ucraina, 3-Rusia, 2-Spania, 2-Italia, 1-Belgia, 1-Bulgaria,…

- Alte 1503 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 222 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 41 sunt asociate cu contact in afara țarii: 8 - Ucraina, 5 - Italia, 5 - Bulgaria, 5 - Romania, 4 - Marea Britanie, 3 - Franța,…

- Este vorba despre un proiect pentru un teatru de animație. „Looking inward to look forward” pentru „Clipa și ațele-ncurcate”, un proiect cat un spectacol, derulat prin Asociația ”Karpen 2010” – președinte Alina Filimon – cu fonduri de la Fundația Comunitara Bacau, administrator al ”Fondului pentru un…

- Adunarea Generala a ONU a adoptat o rezoluție inițiata de Rusia privind combaterea glorificarea nazismului, transmite Noi.md. Pentru adoptarea acestui document au votat 130 de țari. 49 de țari s-au abținut de la vot, inclusiv Moldova, Romania, Germania, Franța, Italia, Spania, Marea Britanie, Japonia,…