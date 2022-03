PROIECT: DEZVOLTAM COMUNITATEA PRIN INOVARE SI COOPERARE

Stiri pe aceeasi tema

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a anuntsat joi ca a efectuat plati in valoare de peste 8,4 miliarde de euro pentru investitii in agricultura si pentru dezvoltarea mediului rural, cat si pentru plati compensatorii (masuri de mediu si clima). „Agentia pentru Finantarea Investitiilor…

- ”Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale a primit si a analizat 103.204 solicitari de finantare in valoare de peste 12 miliarde de euro depuse, in intervalul martie 2015 – martie 2021, de fermieri, procesatori, antreprenori si autoritati publice si finantate prin Programul National de Dezvoltare…

- „Am avut bucuria de a-i intampina pe toți elevii și preșcolarii care frecventeaza cursurile Școlii Gimnaziale din Rahau intr-un ambient luminos și colorat, care sa le ofere condiții normale pentru derularea activitaților educaționale. Infațișarea cladirii, așa cum era fotografiata in anul 2016, a devenit…

- Primaria Sebeș a pus in valoare o finanțare nerambursabila destinata comunitații din Rahau. „Am avut bucuria de a-i intampina pe toți elevii și preșcolarii care frecventeaza cursurile Școlii Gimnaziale din Rahau intr-un ambient luminos și colorat, care sa le ofere condiții normale pentru derularea activitaților…

- SACU – Si asta pentru ca primarul Nicolae Daminescu are in plan, pentru comuna, investitii de milioane de euro! Primarul comunei Sacu, Nicolae Daminescu, ne-a spus ca anul trecut a reusit sa finalizeze, dupa trei ani de munca, proiectul privind asfaltarea a 6,8 kilometri de strazi in centrul de comuna…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a deschis consultarea publica privind accesarea fondurilor pentru investitii in exploatatii pomicole, finantate prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020. Fermierii pot primi fonduri nerambursabile in proportie de 50% pana la maximum…

- Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) primește in continuare cereri de finanțare pentru proiecte de investiții in exploatații agricole, prin submasura 4.1 din Programul Național de Dezvoltare Rurala (PNDR). Suma totala disponibila, pana pe 25 ianuarie 2022, pentru investiții in exploatații…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) primeste in continuare cereri de finantare pentru proiecte de investitii in exploatatii agricole vegetale si zootehnice, prin submasura 4.1 din Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR), suma totala disponibila, pana pe 25 ianuarie 2022, fiind…