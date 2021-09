Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, a declarat marti ca proiectul de lege privind instituirea obligativitatii certificatului digital COVID pentru personalul medical reprezinta o masura necesara in aceasta perioada a pandemiei.

- Ministerul Sanatatii a postat in transparenta decizionala un proiect de lege care prevede ca personalul din cadrul unitatilor sanitare cu paturi publice si private are obligatia sa prezinte un certificat digital al UE privind COVID-19, in vederea desfasurarii activitatii. Potrivit unui comunicat de…

- OFICIAL| Medicii și asistentele din Romania vor fi CONCEDIAȚI daca nu au certificat COVID: Vaccinare sau testare pe cheltuiala proprie. PROIECT Medicii și asistentele din Romania vor fi CONCEDIAȚI daca nu au certificat COVID: Vaccinare sau testare pe cheltuiala proprie. PROIECT Certificatul digital…

- Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, a declarat ca este posibil ca paturile ATI pentru pacienții cu COVID, respectiv 1.612, avute in valul anterior al pandemiei, sa nu fie suficiente in valul actual.

- Loteria vaccinarii – premii in bani acordate prin tragere la sorți persoanelor vaccinate cu schema completa impotriva COVID-19, care și-au generat certificatul digital COVID pe baza CNP-ului și care se inscriu la loterie – intra in linie dreapta, dupa ce Ordinul comun a fost semnat de ministrul interimar…

- Cseke Attila, ministrul interimar al sanatații, a declarat, marți dimineața, ca exista un plan pentru creșterea locurilor in spitale pana la 1.518, in contextul in care numarul de paturi ATI pentru pacienții cu COVID este in prezent de aproape 1.000. Acesta a mai spus ca inspectorii vor fi in spitale…

- Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, a semnat, vineri, un ordin privind acordarea alocatiei de hrana sub forma tichetelor de masa persoanelor care se vaccineaza cu schema completa impotriva virusului SARS-CoV-2.

- Din 15 septembrie, personalul medical care nu se va vaccina impotriva Covid-19 nu va mai putea lucra si nu va mai fi platit, a anuntat luni seara ministrul francez al Sanatatii, Olivier Veran. The post Personalul medical din Franța care nu se vaccineaza anti-Covid nu va mai putea lucra si nu va mai…