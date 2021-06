Stiri pe aceeasi tema

- Plangerile contraventionale si solicitarile de inlocuire a sanctiunii amenzii contravenționale cu munca in folosul comunitatii ar putea fi solutionate in ședințe de judecata online. Deputații PNL au depus, joi, la Parlament, un proiect in acest sens, susținand ca ședintele de judecata online vor duce…

- Luna trecuta, 13 beneficiari de venit minim garantat nu au primit ajutor social pentru ca au refuzat sa efecuezet munca obligatorie in folosul comunitații, transmite Primaria Municipiului Aiud. „Persoanele apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social primesc sprijinul comunitații doar in…

- Un barbat din Constanța, trimis in judecata pentru contrabanda de țigari, a spus instanței ca prefera sa mearga la inchisoare 2 ani și 6 luni decat sa munceasca in folosul comunitații. Constanțeanul in varsta de 31 de ani a fost trimis in judecata pentru savarșirea infracțiunii de deținerea și vanzarea…

- Viceprimarul orasului Turceni, Dumitru Galceava, a prestat munca in folosul comunitatii. Acesta a amenajat spatiile verzi din localitate. Pentru asta dar si pentru faptul ca a tinut locul unei angajate la o pizzerie a fost platit, iar banii au ajuns...

- Primarul orașului Sangeorz-Bai, Traian Ogagau, a fost obligat printr-o sentința a Judecatoriei Nasaud și menținuta de Curtea de Apel Cluj sa presteze 80 de zile de munca in folosul comunitații, ca o completare a condamnarii sale la un an de inchisoare cu suspendare. Culmea, munca trebuia prestata chiar…

- Condamnare definitiva in dosarul afaceristului galațean care a incercat, in octombrie 2018, sa mituiasca un ofițer din cadrul Penitenciarului Focșani pentru un „mic” serviciu legat de magazinul pe care il avea in incinta unitații de detenție. Atat instanța de fond cat și cea de apel l-au gasit vinovat…