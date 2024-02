Stiri pe aceeasi tema

- Aflat la Uzina Dacia, pentru o vizita de lucru și discuții cu managementul companiei, premierul Marcel Ciolacu a declarat ca decizia de comasare a alegerilor locale cu cele europarlamentare va aduce plus de legitimitate in Europa. Acesta este de parere ca interesul mare al alegatorilor pentru votul…

- Aproape jumatate dintre romani (49,4%) cred ca alegerile din 2024 ar trebui organizate separat, in timp ce 46,6% se pronunta in favoarea comasarii unora dintre scrutine, conform datelor unui sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro. Comasarea primului tur al prezidentialelor cu parlamentarele are…

- In cadrul conferinței de presa, din 31 ianuarie, in care și-a anunțat demisia din funcția de Președinte al UDMR Mureș, Peter Ferenc a vorbit despre posibilitatea comasarii alegerilor și despre calendarul de stabilire a candidaților UDMR pentru alegerile locale. In cazul in care nu vor fi comasate alegerile…

- Mai multe organizatii civice critica intenția PSD și PNL de a comasa alegerile europarlamentare cu cele locale in luna iunie și considera ca aceasta limiteaza anumite drepturi ale alegatorilor și afecteaza competiția electorala și principiile securitații juridice. “Solicitam ca PNL și PSD sa renunțe…

- Sorin Grindeau este de parere ca toate alegerile din acest an ar trebui sa fie „la timpul lor”, lasand astfel sa se ințeleaga ca nu suține comasare lor.„Eu, de principiu, susțin ca fiecare alegere sa fie la timpul lor. Acum, sigur, e un semn de intrebare legat de locale. Daca va aduceți aminte, alegerile…

- Liderul Forta Dreptei, Ludovic Orban, a anuntat, sambata, ca va ataca la Curtea Constitutionala comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale, daca aceasta se va produce, potrivit Agerpres."Fiecare alegere este un exercitiu democratic distinct. N-are nicio legatura alegerea pentru reprezentantii…

- Senatorul PNL Daniel Fenechiu a declarat, marti, ca PNL vrea comasarea alegerilor pentru ca este in interesul bugetului si al copiilor care merg la scoala, pentru ca le salvam 10-12 zile de scoala. El a mentionat ca turul intai ale alegerilor prezidentiale ar putea fi comasat, daca exista vointa politica,…

