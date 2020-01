Proiect de amploare pentru Europa: Grecia, Cipru și Israel au semnat un acord pentru gazoductul EastMed Grecia, Cipru și Israel au semnat joi, la Atena, un acord cu privire la gazoductul EastMed, un proiect &"important&" potrivit acestor trei țari pentru Mediterana de Est, unde exploatarea hidrocarburilor continua sa alimenteze tensiuni cu Turcia, relateaza AFP.

Obiectivul este sa faca din aceste trei țari o veriga importanta în aprovizionarea cu energie în Europa.

Lung de 1.872 de kilimetri, EastMed ar trebui sa transporte între 9 și 11 miliarde de metri cubi de gaz natural din rezervele aflate în largul Ciprului și Israelului spre Grecia, dar și spre Italia și Europa… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Grecia si Turcia sustin tabere opuse in razboiul din Libia. Turcia este de partea Guvernului Libian de Uniune (GNA), cu sediul la Tripoli (vest) si recunoscut de ONU, cu care a semnat un acord militar, precum si un acord maritim denuntat vehement de Grecia. Aceasta din urma il sustine pe…

- Seful diplomatiei elene, Nikos Dendias a efectuat duminica un turneu fulger in Mediterana pe fondul tensiunilor create de semnarea acordului maritim intre Turcia si guvernul de la Tripoli, noteaza AFP. El s-a deplasat la Benghazi, in estul Libiei, unde s-a intalnit cu maresalul Khalifa Haftar, apoi…

- Tensiuni in largul Ciprului. Turcia coopteaza Libia in proiectul de explorare a zacamintelor, spre surprinderea Nicosiei și a Bruxellesului Turcia si Libia ar putea desfasura activitati de explorare comune in largul Ciprului, intr-o zona cu importante zacaminte gazeifere, a afirmat presedintele tuc…

- George Ciamba, ministru delegat pentru Afaceri Europene, in guvernul demis al Vioricai Dancila, a fost desemnat ambasador al Romaniei in Grecia, dupa ce președintele Klaus Iohannis a semnat decretul de acreditare. Seful statului a mai semnat decretul privind acreditarea lui Cosmin-George Dinescu in…

- In urma cu patru ani, Grecia a fost la un pas de a ieși din zona euro pentru ca intrase in faliment și a acceptat cu reticența un plan pentru a-și salva economia. Acum, investitorii platesc efectiv statul elen pentru a-i imprumuta bani, transmite CNN. Grecia, cea mai indatorata țara din Europa, a inceput…

- Ministrul german de interne Horst Seehofer a atras duminica atentia ca numarul de refugiati in crestere din insulele grecesti indica faptul ca ar putea exista un aflux si mare de migranti spre Europa decat in 2015, relateaza DPA. Comentariile sale vin la scurt timp dupa vizitele pe care le-a efectuat…

- La fel ca pre-acordul din Malta pentru Mediterana de Vest, aceasta initiativa tripartita din Mediterana de Est va fi prezentata tuturor tarilor din UE la Consiliul 'Justitie si Afaceri Interne' care va avea loc marti la Luxemburg, conform unui comunicat al Ministerului grec pentru protectia cetateanului.…

- Un raport al Garzii de Coasta turce atrage atentia asupra cresterii numarului acestor migranti, cifra de pana acum fiind deja mai mare decat cea inregistrata pe parcursul intregului an 2018 - aproximativ 25.000 sau 2017 - circa 21.000. Pe de alta parte, a scazut numarul persoanelor care si-au pierdut…