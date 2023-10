Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Adrian Efros, a explicat de ce se intampla situații cand traficul ilicit de țigari moldovenești este depistat pe teritoriul Romaniei, nu și al Republicii Moldova. „In schemele respective, in mare parte, sunt implicați foști angajați din Poliția de Frontiera”, a spus șeful MAI,…

- Adrian Ioan Vestea, ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei, a primit astazi, 13 septembrie 2023, la sediul ministerului, vizita E. S. Hiroshi Ueda, ambasadorul Japoniei la Bucuresti. Adrian Ioan Vestea, ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei, a primit astazi,…

- Ucraina a expediat 8,1 milioane de tone de cereale prin portul romanesc Constanta de la Marea Neagra, in perioada ianuarie-iulie 2023, ritmul incetinind semnificativ dupa ce Rusia a atacat infrastructura porturilor ucrainene, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Conform datelor transmise Reuters…

- Zilele trecute, Guvernul Romaniei a aprobat hotararea prin care este asigurata implementarea Programului pentru școli al Uniunii Europene, program de promovare a alimentației sanatoase in randul preșcolarilor și elevilor. Conform autoritaților de la București, in cifre acest program „inseamna peste…

- Ambasadoarea Frantei la București, Laurence Auer, a declarat ca „este nevoie de Romania in Schengen”, in situatia actuala. Diplomatul francez, care iși incheie misiunea la Bucuresti, a acordat un interviu Agentiei Nationale de Presa AGERPRES. „Noi, francezii, dupa ce am incercat din greu, in timpul…

- Sub 100.000 de cetateni ucraineni au ramas pe teritoriul Romaniei, dintre cei peste 5 milioane care au intrat in țara noastra, dupa ce Rusia a invadat Ucraina, și aproape 7000 au incercat sa intre ilegal, arata datele Ministerului de Interne.„Au intrat pe teritoriul national 5.089.388 cetateni ucraineni…