Stiri pe aceeasi tema

- ADVERTORIAL. In data de 7 aprilie 2022, Aquatim a semnat impreuna cu PASSAVANT ENGINEERING S.R.L., contractul de lucrari „Proiectare și execuție stație de tratare Bega Timișoara” in valoare de 71.941.545,22 Lei, fara TVA. Contractul sus menționat aparține „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii…

- Astazi ndash; 01 aprilie 2022, in jurul orei 17.58, Statia de pompare si tratare Cota 20 Ovidiu a inregistrat o cadere totala de tensiune, motiv pentru care pompele de la nivelul acesteia nu au mai putut functiona.Pana la remedierea situatiei sunt afectati de lipsa apei potabile: Societatea Avicola,…

- In data de 28 februarie 2022, Aquatim a semnat impreuna cu ASOCIEREA CONSTRUCTIM S.A. – EPPM AG, contractul de lucrari „Proiectare si execuție uscator de namol și valorificarea energetica a namolului” in valoare de 51.767.642,50 lei, fara TVA. Contractul sus menționat aparține „Proiectului regional…

- In data de 28 februarie 2022, Aquatim a semnat impreuna cu ASOCIEREA CONSTRUCTIM S.A. – EPPM AG, contractul de lucrari „Proiectare si execuție uscator de namol și valorificarea energetica a namolului” in valoare de 51.767.642,50 lei, fara TVA. Contractul sus menționat aparține „Proiectului regional…

- Compania Naționala de Investiții a scos la licitație un contract de peste 1,5 milioane de euro pentru realizarea unei baze sportive de tip 1, la Uricani. Contractul are o valoare de 7.037.987 de lei și este finanțat din fonduri bugetare. „Terenul pentru fotbal are dimensiunile suprafeței utile…

- Primii pași pentru construcția ansamblului de locuințe sociale din cartierul Gheorghe Șincai din Alba Iulia: Licitația de peste 5 milioane de lei, lansata in SEAP Primii pași pentru construcția ansamblului de locuințe sociale din cartierul Gheorghe Șincai din Alba Iulia: Licitația de peste 5 milioane…

- Inspectia Muncii a efectuat, in perioada 3 – 27 ianuarie 2022, un numar de 5.079 de controale in domeniul relatiilor de munca, pentru depistarea muncii nedeclarate, in urma carora a aplicat amenzi de aproape 5,4 milioane de lei, conform unei postari pe pagina de Facebook a institutiei, preluata de Agerpres.…

- In data de 8 februarie 2022, Aquatim a semnat contractul de lucrari „Executie retele de apa și canalizare Checea, Cenei”, cu Asocierea TUBULAR TEHNOSISTEM SRL – FORMIN SA – TERMOPRO EDIL SRL – DINU INSTAL SRL. Contractul aparține „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata…