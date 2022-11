CARAȘ-SEVERIN – Cele doua echipe carașene din Seria a VII-a a Ligii 3, FC Progresul Ezeriș și Voința Lupac, au terminat sambata, 19 noiembrie, la egalitate, scor 0-0, in etapa a XIII-a! In startul partidei, portarul Petruț de la Lupac a vazut cartonașul roșu dupa ce a atins mingea cu mana in afara careului, iar „croații” au evoluat mai bine de 70 de minute in inferioritate numerica. Chiar și așa, echipa lui Dobre a avut inițiativa și și-a creat șanse mai mari de a inscrie, in timp ce Ezerișul s-a bazat mai mult pe contraatac. Remiza nu ajuta nicio echipa. Ezerișul (locul 7) a acumulat 9 puncte…