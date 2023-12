Stiri pe aceeasi tema

- Yohann Ndoye-Brouard (22 de ani) a avut parte de o accidentare teribila in afara bazinului de inot. Campionul european din proba de 200 de metri spate de la Roma participa la Campionatele Europene de Inot in bazin scurt de la Otopeni, competitie transmisa in AntenaPLAY in perioada 5-10 decembrie. Brouard…

- David Popovici, 19 ani, va intra in concurs in ultimele trei zile ale Campionatelor Europene de la Otopeni, competiție care urmeaza sa debuteze pe 5 decembrie, urmand sa inaote in probele de 100 și 200 m liber. ...

- David Popovici se pregatește pentru Campionatele Europene in bazin scurt de la Otopeni și vorbește, in felul sau, despre obiectivele pe care le considera cu adevarat importante. David a evocat un episod din copilarie și dorește sa ii faca pe copii sa simta ce a simțit el atunci. ”Cel mai important lucru…

- Camelia Potec are asteptari uriase de la David Popovici. Sefa inotului din Romania este convinsa ca saptamana viitoare va fi una a recordurilor pentru, la Otopeni! David Popovici inoata la Europeanul din Romania, in probele lui preferate. Cea mai tare competitie de inot de la noi e in direct in AntenaPLAY.…

- Zece zile au mai ramas pana la debutul Campionatelor Europene in bazin scurt de la Otopeni, a 22-a ediție. Palmaresul Romaniei la aceasta intrecere cuprinde treisprezece medalii, un aur, patru de argint și opt de bronz. Romania se pregatește sa gazduiasca unul dintre cele mai importante evenimente sportive…

- Camelia Potec, președinta FRNPM, a oferit ultimele detalii despre Campionatele Europene in bazin scurt de la Otopeni, competiție care debuteaza pe 5 decembrie. David Popovici va concura in probele de 100 și 200 m liber la Otopeni. ...

- Doua saptamani au mai ramas pana la startul Campionatelor Europene de inot in bazin scurt. Competiția care va avea loc la Otopeni este o premiera pentru Romania cand vine vorba despre concursuri de seniori de acest nivel. Douazeci și unu de "tricolori" vor lua startul la aceasta intrecere, iar David…

- Sportivii de la CSU Politehnica Timisoara au revenit acasa cu patru medalii de la Campionatul National de inot pentru Seniori, Tineret și Juniori in bazin scurt, desfasurat in weekend la Otopeni. Radu Vaipan, clasat pe locul 3 in proba de 50 metri bras și Albert Cojanu, care a caștigat doua medalii…