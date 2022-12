Programul Tomata continuă în 2023 cu un ajutor de 3.000 euro Programul Tomata continua in 2023 cu un ajutor de 3.000 euro, așa cum s-a intamplat și in anii trecuți, suma pe care o primesc legumicultorii pentru producția de tomate in spații protejate. Potrivit unui proiect de act normativ, ajutorul de minimis este de 3.000 euro/1.000 mp, condiția fiind realizarea unei producții minime de 3.000 kg/1.000 mp. Actul normativ se afla postat pe site-ul MADR, fiind in consultare publica timp de 10 zile. Ce prevede actul normativ Iata și cateva condiții pentru producatorii care vor ajutorul: – sa utilizeze o suprafața cumulata de minimum 1.000 mp/ciclu de producție,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Economie Bugetul Programului de susținere a producției de legume in spații protejate a fost suplimentat decembrie 9, 2022 10:02 Guvernul a aprobat in ședința din 08 decembrie 2022 Hotararea ce modifica art. 8 din HG nr.148/2022 pentru aprobarea Programului de sustinere a productiei de legume in spatii…

- Ministerul Agriculturii suplimenteaza bugetul pentru productia de legume in spatii protejate in anul 2022 cu suma de 74.711.000 lei, de la 265.283.000 lei la 339.994.000 lei, reprezentand echivalentul a 68.721.000 euro. Guvernul a aprobat in ședința din 8 decembrie Hotararea ce modifica art. 8 din HG…

- Daca rezervele neexploatate de gaze naturale inca exista, iar producția anuala din prezent ne asigura 80-90% din necesarul de consum, nu același lucru se intampla cu rezervele de petrol. In fiecare an, producția de țiței autohton scade, ca urmare a micșorarii rezervelor disponibile din sol prin declin…

- Guvernul a aprobat, joi, o ordonanta de urgenta pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat sub forma de grant financiar acordat producatorilor agricoli care au infiintat culturi in toamna anului 2021 ce au fost afectate de seceta pedologica. Astfel sunt compensate partial pierderile inregistrate…

- De la revenirea lui Petre Daea la șefia Ministerului Agriculturii, ora exacta in aceasta instituție, este data de catre doi politicieni din afara ministerului. Ministrul Petre Daea crede ca stapanește Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, dar, in realitate, angajarile sunt controlate politic…

- Ministerul Agriculturii va scoate la concurs in perioada urmatoare 477 de posturi vacanțe la Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) și Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare (ANIF). Astfel, AFIR are 150 de posturi vacante…

- La Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) va fi inființat un Observator al laptelui si produselor lactate care va monitoriza piata si va centraliza datele, urmari si analiza productia, dar și echilibrul dintre cerere si oferta si costurile de productie, potrivit unui proiect de act normativ…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, susține ca pretul unui kilogram de cascaval in niciun caz nu va ajunge la 100 de lei, din cauza scumpirilor din ultima perioada, așa cum s-a vehiculat in piața. In opinia ministrului, sunt trei motive care nu justifica un astfel de preț, mai ales ca prețurile s-au…