Stiri pe aceeasi tema

- FOTO VIDEO| Paște 2023: Slujba de Inviere de la Catedrala romano-catolica „Sfantul Mihail” din Alba Iulia FOTO VIDEO| Paște 2023: Slujba de Inviere de la Catedrala romano-catolica „Sfantul Mihail” din Alba Iulia In noaptea aceasta, de sambata spre duminica, credincioșii romano-catolici vor lua parte…

- Paște catolic 2023: Programul slujbelor de Inviere la Catedrala romano-catolica „Sfantul Mihail” din Alba Iulia Paște catolic 2023: Programul slujbelor de Inviere la Catedrala romano-catolica „Sfantul Mihail” din Alba Iulia In noaptea de sambata spre duminica, credincioșii romano-catolici vor lua parte…

- Paștele catolic va fi sarbatorit duminica, 9 aprilie, de peste un miliard de credincioși din intreaga lume. Aceștia vor celebra sarbatoarea Invierii Domnului cu o saptamana inaintea Paștelui ortodox. In noaptea de sambata spre duminica are loc celebrarea solemna a Vigiliei Pascale.

- Paște 2023: IPS Irineu va oficia Slujba Invierii la Catedrala Reintregirii din Alba Iulia. Programul liturgic IPS Irineu va oficia Slujba Invierii de Paștele ortodox 2023, la Catedrala Reintregirii din Alba Iulia. Slujba de inviere va incepe la ora 00.00, iar duminica la ora 12.00, IPS Irineu va savarși…

- Slujba de Inviere la Catedrala Incoronarii din Alba Iulia, oficiata de IPS Irineu. Programul slujbelor in cele 3 zile de Paște IPS Irineu va oficia slujba de Inviere in noaptea de sambata spre duminica, la Catedrala Incoronarii din Alba Iulia. Slujba de inviere incepe la ora 00.00, iar la ora 12.00…

- In acest an, Pastele catolic este sarbatorit pe 9 aprilie, cu o saptamana inaintea celui ortodox. Mai jos programul slujbelor religioase savarsite in Saptamana Mare in principalele biserici romano-catolice din Maramures. Parohia Sfanta Treime din Baia Mare Joia Mare – Sfanta liturghie a comemorarii…

- VIDEO Floriile catolice: procesiune in aer liber, la Catedrala romano-catolica ”Sfantul Mihail” din Alba Iulia O procesiune religioasa a avut loc duminica, 2 aprilie, in curtea Arhiepiscopiei Romano-Catolice din Alba Iulia, cu ocazia Floriilor catolice. Pe o vreme frumoasa, in jurul orei 10.3o, peste…

- Credinciosii romano-catolici, protestanti si reformati sarbatoresc Invierea Domnului , cea mai mare sarbatoare a crestinilor,in 9 aprilie. Mai jos va prezentam programul slujbelor dedicate acestei sarbatori la Biserica romano-catolica „Sfanta Treime” din Baia Mare. DUMINICA FLORIILOR – 2 aprilie Orele…