- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ajuns, marți, in Romania. Zelenski va avea intalniri cu presedintele Klaus Iohannis și premierul Marcel Ciolacu. „Ucraina este recunoscatoare pentru sprijinul Romaniei, care ne intarește statul, precum și pentru solidaritatea sa constructiva, care permite…

- O noua „ședința foto” cu ursul era sa se termine tragic pe Transfagarașan pentru un grup de turiști. Aceștia și-au adus inclusiv copiii aproape de animal pentru a face fotografii, relateaza BizBrașov. Mai mulți turiști au fost in mare pericol, dupa ce au incercat sa se apropie mult prea mult de un urs…

- Guvernul Ciolacu se reuneste miercuri, de la ora 17.00, in sedinta pentru Legea privind noile masuri fiscal-bugetare, pentru care Guvernul isi va asuma raspunderea in Parlament, care va fi discutata in prima lectura. Sedinta de Guvern va avea loc de la ora 17.00, urmand sa se discute in prima lectura…

- Infrastructura portuara a fost avariata in timpul unui atac cu drone rusești, in noaptea de miercuri spre joi, asupra portului dunarean Ismail. Guvernatorul regiunii, Oleg Kiper, spune ca au fost trei ore de explozii, in urma carora infrastructura portuara de la Ismail a fost avariata, potrivit The…

- Petre Florin, primarul din Crevedia, este cel mai cautat om la acest moment. Primarul a fost cautat chiar și de Diana Șoșoaca, insa a fost de negasit. Cu televiziunile la ușa, nimeni nu știa unde se afla primarul. Un cetațean a spus ca edilul din Crevedia a sarit pe geam cand a auzit ca senatoarea […]…

- Un ucrainean care și-a injunghiat soția a murit intr-un accident, in timp ce incerca sa fuga cu mașina din Romania. A pierdut controlul volanului si a lovit in plin un camion care stationa. Potrivit IPJ Galați, vineri, la ora 3.25, Secția 5 Poliție Galați a fost sesizata, prin S.N.U.A.U. 112, cu privire…

- Ședința importanta la PNL luni dimineața, prima la care participa toata conducerea partidului. Președintele PNL, secretarul general și prim-vicepreședinții partidului s-au reunit cu miniștrii și secretarii de stat, discuțiile fiind axate pe prioritațile guvernamentale și pe pachetul privind masurile…

- Claudiu Constantin, primar al comunei Lopatari, solicita sprijin pe Facebook pentru construirea unei toalete interioare la gradinita din comuna. Edilul afirma ca nu are bani in buget nici pentru materialele necesare si nici pentru forta de munca. „Avem trei scoli in comuna Lopatari ale caror toalete…