- Am semnat proiectul Ordonanței de Urgența care aloca cel mai important sprijin pentru mediul de afaceri in vremuri de criza. Alocam in total peste 17 miliarde de lei pentru antreprenorii și companiile romanești! Am proiectat scheme majore pentru un ajutor de stat sub forma de garantii care acopera maximum…

- „Astazi am semnat si continuarea programului 'Noua Casa', acordarea plafonului pe acest an, care se va mentine la nivelul de anul trecut in prima faza si, in functie de evolutia programelor, de fapt la toate, in functie de evolutia programelor, vom suplimenta plafoanele. Ce mi-as dori este ca ele sa…

- Ministerul Finanțelor pregatește Programul Rural Invest pentru finantarea afacerilor din mediul rural, care va avea la dispoziție fonduri de 530,5 milioane lei pentru un numar estimat de 4.286 de beneficiari. Pentru anul 2022, se are in vedere un plafon total al garantiilor de 2,5 miliarde lei. Prin…

- Ministerul Finanțelor a elaborat Proiectul Ordonanței de urgența pentru aprobarea si finantarea unor programe de garantare in domenii prioritare pentru economia romaneasca. 17 miliarde de lei sunt alocati in cadrul a patru programe de garantare pentru companii. IMM PROD – pentru industrializarea economiei,…

- “Ministerul Finantelor a elaborat Proiectul Ordonantei de urgenta pentru aprobarea si finantarea unor programe de garantare in domenii prioritare pentru economia romaneasca, prin care se propune aprobarea a patru programe de garantare: PROGRAMUL IMM PROD – pentru industrializarea economiei, PROGRAMUL…

- Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN SA (FGCR) va deveni administrator al schemei de ajutor din Subprogramul Agro IMM Invest, alaturi de alaturi de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii IFN SA (FNGCIMM), potrivit notei de fundamentare a unui proiect…

- Guvernul iși propune ca, pana la sfarșitul lunii martie, toate mecanismele de aplicare a programelor de sprijin pentru IMM-uri. „Am discutat ieri cu șefii celor trei fonduri aflate in subordinea Ministerului Finanțelor și, in cel mai scurt timp, vom avea textul primei hotarari de guvern, pe care o vom…

- Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu și Adrian Chesnoiu, ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, au discutat marți, 1 februarie a.c., cu reprezentanții Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM), Fondului Roman de Contragarantare și Fondului de Garantare a Creditului Rural…