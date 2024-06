Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 10 iunie, intre orele 9-14 se va intrerupe alimentarea cu apa in localitatea Recaș pentru lucrari de mentenanța la Stația de Tratare. In perioada 10-14 iunie, zilnic intre orele 9-15, in Giarmata se va opri furnizarea apei pentru lucrari de spalare a rețelei de distribuție. Lucrarile de spalare…

- Primaria Targu Jiu a scos la licitație construirea pasajului subteran de pe strada Ana Ipatescu. Valoarea investiției este de 19,3 milioane de lei, iar ofertele pot fi depuse pana pe data de 15 iulie. „Am demarat procedura de licitație pentru realizarea pasajului pe sub calea ferata de pe strada 9 Mai,…

- Autoritațile saudite au permis utilizarea forței letale pentru a face loc unui oraș al viitorului pe care Arabia Saudita il construiește in deșert cu ajutorul a zeci de companii din Occident, potrivit unui fost ofițer al serviciilor de informații citat de BBC.

- Centrul pietonal al municipiului Targu Jiu intra in reabilitare. Se va renunța la betonul amprentat din zona centrala a orașului. 1 de 4 6 milioane de euro (30 de milioane de lei) este valoarea totala a investiției, fonduri obținute de la Compania Naționala de Investiții. Se va interveni pe suprafața…

- Autoritatile au fost solicitate sa intervina luni, 8 aprilie, pe strada I.G. Duca din Constanța, dupa ce o conducta de gaze s-a spart, relateaza Ziua de Constanta.Incidentul s-a petrecut in cursul zilei de luni dupa-amiaza, cand un muncitor care lucra la reteaua de canalizare a spart conducta de gaze,…

- O sursa de radiații a fost descoperita intr-unul dintre cartierele orașului Khabarovsk. Anterior, aici, a fost instituita stare de urgența, a declarat administrația orașului pentru TASS. „Sursa a fost confiscata și se iau masuri pentru eliminarea ei”, a spus administrația. La fața locului a fost organizat…

- Taxele si impozitele pe proprietati (imobile si terenuri), colectate si utilizate de autoritatile locale, vor creste in 2025, dupa intrarea in vigoare a prevederilor stabilite prin Ordonanta de Urgenta nr. 16/2022, care schimba esential modul de calcul al acestor taxe, potrivit unei analize EY Romania,…

- Lucrarile de modernizare a centrului istoric din Turda a dus la descoperirea unui important tezaur, compus din sute de monede.Proiectul ”Revitalizarea spațiului pietonal din centrul istoric al municipiului Turda” a impus o cercetare in zona fostului cor al bisericii reformate din Turda Veche (demolat…