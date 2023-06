Programul 'Litoralul pentru toți' s-a încheiat S-a incheiat programul "Litoralul pentru toți", in care tarifele au fost mult sub cele care vor fi valabile in sezonul estival. Conform estimarilor, in perioada de varf, costurile cazarii pot fi cu pana la 70% mai mari fața de cele din presezon, informeaza Rador. Pana la jumatatea lunii septembrie, 32 de trenuri CFR Calatori asigura zilnic legatura dintre orașele mari ale Romaniei cu stațiunile de pe Litoralul Marii Negre și cu Delta Dunarii. De asemenea, sunt 38 de garnituri care leaga Bucureștiul cu Litoralul. Pentru ca lucrarile de reabilitare a podului de la Fetești peste brațul Borcea al… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

