Programul Femeia Antreprenor 2023 – Lista firmelor admise la finanțare Primele 1.200 de formulare de inscriere in cadrul programului Femeia Antreprenor 2023 se apropie de finalizarea acțiunii de verificare administrativa și a eligibilitații, anunța Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT) care a facut publice rezultatele preliminare ale programului. Lista parțiala a beneficiarelor admise de pricipiu la finanțare poate fi consultata aici. Ministerul le sfatuiește pe aplicante sa urmareasca permanent aplicația de gestiune a masurii de sprijin, in vederea indeplinirii condițiilor necesare urmatoarei etape de semnare a acordurilor de finanțare. In cadrul programului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

