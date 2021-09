Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe afirma ca multi pacienti cu COVID-19, dar si cu alte boli, amana sa apeleze la medici, preferand sa se trateze acasa si ajung in stare grava la Urgenta. Managerul institutiei, Andras Nagy Robert, a facut, miercuri, un apel catre cetateni…

- Centrul de Cultura Arcus prezinta duminica, 22 august a.c., de la ora 19.00, un recital de pian interactiv sustinut de muzicianul oradean Zoltan THURZO. Concertul este dedicat marelui compozitor roman George Enescu (1881 – 1955) și va avea loc in sala de concerte a centrului (Casa Bastion, Sf. Gheorghe,…

- Timp de 10 zile, intre 30 iulie și 8 august, expoziția GAIA a transformat Parcul Elisabeta din Sfantu Gheorghe in punctul principal de atracție al orașului. Pamantul, instalația de lumina creata de artistul britanic Luke Jerram și cunoscuta sub numele de Gaia, masurand 7 metri in diametru, este o…

- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a fost eliminata din Europa Conference League la fotbal, dupa ce a fost invinsa de Spartak Trnava cu scorul de 4-3 la loviturile de departajare, joi seara, pe Stadionul Municipal din Sfantu Gheorghe, intr-un meci in care scorul a fost egal, 1-1 (1-0, 1-1), dupa prelungiri,…

- Centrul de Cultura Arcus, Asociația MuseART și Institutul Balassi filiala Sf. Gheorghe organizeaza, in perioada 16–18 iulie a.c., Gala laureaților concursului internațional de muzica clasica „YOUTH OF MUSIC, București, 2021”. In cursul celor trei zile se organizeaza recitaluri de muzica clasica pe…

- Trupa INEFFABLE, formata din patru tineri artisti din Miercurea Ciuc, isi va lansa noul album printr-un concert VR360 (Virtual Reality), proiectul fiind, potrivit initiatorilor, o premiera la nivel mondial. Filmarile pentru acest concert au fost realizate recent la Teatrul „Andrei Muresanu” din Sfantu…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat, joi, ca rezolvarea situatiei Casei de Cultura a Sindicatelor, care este intr-o stare avansata de degradare, se afla pe primele trei locuri pe lista sa de prioritati, el amintind ca s-a solicitat Guvernului transferarea imobilului in proprietatea…

- Saptamana aceasta, Guvernul a oficializat steagul orașului Sfantu Gheorghe, iar dupa publicarea hotararii in Monitorul Oficial, drapelul va fi arborat pe fațada Primariei și a altor instituții locale. La 28 ianuarie 2010, Consiliul Local al municipiului Sfantu Gheorghe a adoptat o hotarare prin care…