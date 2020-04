Kaufland a anunțat care este programul hipermarketurilor pentru perioada de Paște.Luni, 20.04, magazinele Kaufland vor avea program scurt, cuprins in intervalul orar 9.00-15.00, cu excepția magazinelor din Gheorghieni, Odorheiu Secuiesc, Miercurea Ciuc, Sfantu Gheorghe, Targu Secuiescși a celui situat in incinta mall-ului Promenada din Sibiu, care va fi inchis.Așadar, la aceasta ora, majoritatea magazinelor Kaufland sunt deja inchise.Explicația pentru care magazinele Kaufland sunt deschise in aceste orașe ține de faptul ca ele sunt locuite preponderent de populație de etnie maghiara care a celebrat…