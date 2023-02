Program de spionaj la scară națională folosit de Kremlin / FSB, în spatele operațiunii, spun hackerii Colectivul de hackeri CAXXII susține ca a descoperit un program de spionaj rusesc pe scara larga. Acest lucru ar permite Kremlinului sa monitorizeze in mod ilegal cetațenii și companiile. Hackerii au divulgat 128 de gigaocteți de documente de la furnizorul rus de internet Convex. „Ei trimit in mod activ date catre Moscova”, a declarat un […] The post Program de spionaj la scara naționala folosit de Kremlin / FSB, in spatele operațiunii, spun hackerii first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dizidentul rus care a fugit in Franta inca din 2015, Vladimir Osecikin, susține ca un numar tot mai mare de oficiali rusi de rang inalt dezerteaza in Occident. Apropiații lui Vladamir Putin sunt nemultumiti de razboiul din Ucraina. El a declarat intr-un interviu pentru CNN ca fosti generali si agenti…

- Rusia a anuntat sambata ca a efectuat exercitii de aparare antiaeriana in regiunea Moscovei, pentru a proteja infrastructuri esentiale in caz de ”atacuri aeriene”, pe fondul conflictului cu Ucraina, transmite AFP. ”Au fost organizate exercitii in regiunea Moscovei, cu personalul brigazii de rachete…

- Kremlinul a pastrat vineri tacerea cu privire la aparitia pe retelele sociale a unor inregistrari video si fotografii care arata sisteme antiaeriene si antiracheta Pantir-S1 pe acoperisul Ministerului Apararii din Rusia si al ale altor cladiri din Moscova. Purtatorul de cuvant al Kremlinului a evitat…

- Discursul lui Vladimir Putin de comemorare a trupelor sovietice pentru ca au spart asediul nazist al Leningradului ilustreaza faptul ca acesta „ramane nesigur in privința capacitații sale de a modela semnificativ spațiul informațional rusesc”, relateaza Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW), citat…

- Moscova ”monitorizeaza” informatii potrivit carora Turcia ar fi furnizat munitie cu submunitie Ucrainei, anunta miercuri Kremlinul, relateaza CNN. Fiabilitatea acestor informatii este insa ”dificil” de stabilit, a minimalizat un purtator de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov. ”Bineinteles, monitorizam…

- Soldatii si functionarii rusi desfasurati in Ucraina nu vor mai avea obligatia sa-si declare veniturile, a anuntat Kremlinul, in virtutea unei exceptii de la legile anticoruptie.„Aceasta ii vizeaza pe cei care lucreaza in teritorii”, a declarat presei Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului,…

- Kremlinul a sustinut joi, 22 decembrie, ca vizita presedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski in SUA nu a ilustrat deloc ”dorinta de a asculta Rusia” si ca Washingtonul duce in Ucraina ”un razboi indirect de facto” impotriva Moscovei, relateaza AFP si Agerpres . ”Pana in prezent, putem constata cu regret…

- Liderii mondiali s-au grabit sa acuze Moscova pentru exploziile care s-au produs in septembrie la conductele submarine de gaze naturale Nord Stream, dar unii oficiali occidentali se indoiesc acum ca ar fi responsabil Kremlinul, scrie cotidianul „The Washington Post”, citat de news.ro. Dupa ce, la sfarsitul…