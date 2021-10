Program de guvernare. USR propune sanctiuni pentru medicii care raspandesc in spatiul public mesaje anti-vaccinare

Stiri pe aceeasi tema

- USR propune in programul de guvernare al Cabinetului Ciolos mai multe masuri in domeniul Justitiei, printre care aplicarea proiectului "Fara penali in functii publice", desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie, reorganizarea Inspectiei Judiciare si reformarea CSM, eliminarea…

- USR propune, in programul de guvernare al Cabinetului Ciolos, o serie de masuri urgente pentru gestionarea pandemiei de COVID-19. "Avem nevoie de curaj pentru a readuce epidemia sub control. Ezitarile, triumfalismul gol, militarizarea campaniei de vaccinare, lipsa de asumare in a lupta cu…

- Presedintele Colegiului Medicilor Daniel Coriu avertizeaza ca va sustine cu toata taria sanctionarea oricarui medic prin suspendarea exercitarii profesiei, daca prezinta in spatiul public teorii care nu sunt validate stiintific, periclitand astfel sanatatea publica. ”Am citit si am auzit in spatiul…

- Comisia de Disciplina a Companiei de Transport Public (CTP) din Iasi a decis desfacerea contractului de munca in cazul unui sofer de autobuz care a afisat mesaje anti-vaccinare pe parbrizul mijlocului de transport pe care il conducea, anunța news.ro. Directorul CTP Iasi Cristian Stoica a declarat,…

- OFICIAL| Medicii și asistentele din Romania vor fi CONCEDIAȚI daca nu au certificat COVID: Vaccinare sau testare pe cheltuiala proprie. PROIECT Medicii și asistentele din Romania vor fi CONCEDIAȚI daca nu au certificat COVID: Vaccinare sau testare pe cheltuiala proprie. PROIECT Certificatul digital…

- De la debutul pandemiei de coronavirus, decembrie 2019, oamenii au așteptat apariția unui vaccin pentru a reveni la normalitate. Se pare ca deși au aparut serurile impotriva virusului, iar peste un miliard de persoane din intreaga lume au fost imunizate, valul patru al pandemiei incepe sa faca din nou…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a declarat, miercuri, la Digi 24, ca, in opinia sa, medicii, profesorii și cadrele militare ar trebui sa se vaccineze anti-COVID-19. In caz contrar, ei ar trebui sa se testeze obligatoriu o data pe saptamana. „Vaccinare obligatorie sau testare…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a afirmat ca nu exista pana acum o evidenta clara a certificatelor false de vaccinare semnalate, incurajand medicii si pacientii sa colaboreze cu anchetatorii pentru a-i descoperi pe cei care au recurs la astfel de metode. Ioana Mihaila a fost intrebata…