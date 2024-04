Candidatul care fuge de presă Catalin Cirstoiu, șeful Spitalului Universitar din București, se afla in centrul unui scandal de corupție, fiind acuzat ca ar fi primit bani de la o clinica privata in timp ce deținea funcția publica. Presa a incercat sa obțina o reacție de la medic, dar acesta a preferat sa fuga de reporteri, refuzand sa ofere clarificari cu privire la acuzațiile aduse. Acest comportament suspect ridica semne de intrebare și alimenteaza suspiciunile cu privire la integritatea sa. Acuzațiile la adresa lui Cirstoiu nu sunt singulare. Sistemul medical romanesc este adesea caracterizat de practici feudale, unde unii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

