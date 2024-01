Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2023 a fost un an in care piața imobiliara din Romania a fost plina de provocari, atat pentru cumparatori, cat și pentru vanzatori. A fost totuși un an de revenire dupa 2022, considerat cu adevarat dificil. Potrivit celor de la Imobiliare.ro, perspective pentru 2024 sunt: mai puține oferte, cerere…

- Activitatea pe piata imobiliara rezidentiala a continuat sa se contracte, iar asteptarile pentru perioada urmatoare sunt de continuare a acestei tendinte, inclusiv pe fondul mentinerii ritmului sustinut de crestere a costurilor de constructie pentru cladirile rezidentiale, atentioneaza BNR.„Activitatea…

- Pe baza anunțurilor publicate pe Storia, platforma imobiliara arata cum au evoluat cele mai mari zone imobiliare din Romania in perioada ianuarie-septembrie 2023. Potrivit sursei citate, Brașovul a raportat cea mai mare creștere procentuala a prețurilor pentru locuințe noi, in timp ce Timișoara este…

- Piața inchirierilor de locuințe se menține puternica la nivel național. Majorari ale prețurilor au fost vizibile luna trecuta, in principal, in cazul apartamentelor cu 2 și 3 camere din marile orașe, potrivit datelor analizate de Imobiliare.ro.Bucureștiul a inceput, inca din luna septembrie, sa rivalizeze…

- Recent, o analiza detaliata a fost publicata, subliniind creșterea nesustenabila și ireala a prețurilor locuințelor. Aceasta situație indica posibilitatea unei burse imobiliare in Romania, unde prețurile locuințelor vor scadea inevitabil.Aceasta este concluzia a aproximativ 53% dintre economiștii…

- Puțin peste jumatate (53%) dintre economiștii CFA Romania anticipeaza o scadere a prețurilor propritaților rezidențiale in orașe, restul așteptandu-se la o stabilitate, conform sondajului din septembrie.

- Piața imobiliara din Romania a devenit un subiect de interes major pentru investitori, proprietari și viitori cumparatori sau chiriași. Cu schimbari semnificative la orizont, este esențial sa fii la curent cu ultimele tendințe și evoluții pentru a face alegeri informate in ceea ce privește…

- Preturile cerute ale apartamentelor vechi cu trei camere din Capitala au crescut cu 1,7% in septembrie 2023 fata de perioada similara din 2022 si au stagnat fata de august.Astfel, preturile s-au mentinut in septembrie 2023 la 110.200 de euro, potrivit Indexului Imobiliar ZF rea­li­zat alaturi de…