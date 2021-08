Prognoza pentru începutul de săptămână Ziua de luni se anunța relativ frumoasa. Soarele va rasari la ora 06:36. Din aceasta noapte și pana spre dupa-masa cerul va fi mai mult senin. Incepand din a doua parte a zile, disconfortul termic va fi accentuat, iar norii vor domina cerul. Vantul va sufla slab spre moderat. Soarele va apune la ora 20:24. Valorile minime se vor incadra intre 15 și 19 grade, iar cele maxima se vor situa in jur de 31 de grade. Marți, temperaturile vor scadea considerabil. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

