Prognoza meteo pentru sâmbătă, 8 iulie. Ploile vin să mai tempereze sufocanta caniculă Pe langa aceasta, vremea se va dovedi instabila in zona de sud, sud-est și centrul țarii, unde se vor inregistra intensificari ale vantului, descarcari electrice și chiar caderi de grindina la nivel local. Temperatura maxima se va situa intre 25 și 32 de grade Celsius, in timp ce temperatura minima va oscila intre 7 și 20 de grade Celsius.Vremea in BucureștiIn Capitala, vor fi averse in prima parte a zilei, vantul va sufla cu 15 km/h. Temperatura maxima va fi de 28 de grade Celsius, iar cea minima de 17 grade Celsius.Vremea pe litoralPe litoral, va ploua pe tot parcursul zilei. Vantul va sufla… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

