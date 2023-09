Prognoza meteo pe o lună. Temperaturi atipice și furtuni - cum va fi vremea până pe 16 octombrie Prognoza meteo saptamana 18.09.2023 – 25.09.2023Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana in toata țara, indeosebi in regiunile vestice și nordice.Regimul pluviometric va fi excendentar in nord-vestul țarii, in timp ce in restul teritoriului cantitațile de precipitații vor fi deficitare. Prognoza meteo pe doua saptamani: val de aer rece peste Romania. Temperaturile scad dramatic Prognoza meteo saptamana 25.09.2023 – 02.10.2023Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele normale pentru aceasta perioada la nivelul intregii țari.Regimul pluviometric va… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

