Prognoza meteo pe 9 septembrie. Se anunţă răcire a vremii și ploi Prognoza meteo pe 9 septembrie. ANM anunța temperaturi mai scazute și ploi in jumatatea estica in special. In București vor fi 27 de grade. ANM prognozeaza o temperatura maxima in Capitala de 27 de grade și o minima de 13 – 14 grade. Duminica, vremea va fi mai rece in mare parte a țarii, in special in Moldova și Carpații Orientali, unde cerul va fi noros și va ploua local in cursul zilei. In restul Romaniei vor fi temperaturi normale pentru aceasta perioada, dar cu valori mai mici fața de sambata. Dupa-amiaza și seara cerul se va innora și vor aparea condiții de ploaie pe arii restranse din… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

