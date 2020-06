Stiri pe aceeasi tema

- O atenționare de Cod portocaliu de ploi torențiale a fost emisa, joi dimineața, de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Meteorologii au prelungit, joi, și Codul galben de vreme rea ce vizeaza intreaga tara, pana duminica, la ora 10.00.

- Vremea cu ploi, furtuni si grindina nu este neobisnuita in aceasta perioada, pentru ca ne aflam in sezonul fenomenelor severe in Europa, a declarat la Digi24 Bogdan Antonescu, expert in fenomene extreme. In urmatoarele zile va ploua si vor fi vijelii in mai multe zone din tara, iar instabilitatea atmosferica…

- Vremea isi revine spectaculos incepand de joi, 4 iunie. Meteorologii anunta maxime de 28 de grade in sudul Olteniei, deosebit de cald fiind si la Bucuresti. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie(ANM), joi, vremea va deveni normala termic pentru aceasta data. De sambata insa furtunile violente…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat prognoza pentru prima luna de vara, valabila intre 1 si 29 iunie. O luna de instabilitate atmosferica si temperaturi ridicate. Pana vine caldura, saptamana viitoare vremea va fi mai rece decat in mod obisnuit, dar din 8 iunie vine vara adevarata,…

- Un nou val de aer rece va lovi Romania in urmatoarele zile. Ploi și vijelii in toata țara. Romania va fi lovita de un val de aer rece, ceea ce inseamna ca in zilele urmatoare sunt așteptate furtuni și vijelii peste tot in țara. Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare valabila de luni,…

- Temperaturile raman marti, 19 mai, in limitele normale. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), se mentin si conditiile de averse, iar pe la amiaza se ating in jur de 27 de grade. Nici miercuri nu scapam de instabilitate. Vin alte ploi, cu descarcari electrice si intensificari ale vantului…

- Temperaturile raman marti, 19 mai, in limitele normale. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie(ANM), se mentin si conditiile de averse, iar pe la amiaza se ating in jur de 27 de grade. Nici miercuri nu scapam de instabilitate. Vin alte ploi, cu descarcari electrice si intensificari ale vantului…

- Meteorologii au anuntat prognoza meteo pentru perioada 30 martie-12 aprilie. Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca in primele trei zile vremea se va raci, iar in 31 martie si in 1 aprilie va deveni deosebit de rece, media maximelor termice urmand a se situa in jurul a 6 grade. Ulterior se…